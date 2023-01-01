Биография

Светлана Прус – актриса. Играет преимущественно в полнометражных фильмах в жанрах драма, мелодрама и детектив. Родилась в 1974 году на Украине (город Прилуки). Является выпускницей Театрального института имени Карпенко-Карого, в котором обучалась актерскому мастерству. Диплом получила в 1995 году. После завершения учебы играла на сцене драмтеатра имени Ивана Франко. Многие театральные роли Светланы Прус – эффектные персонажи-красавицы. В юности увлекалась живописью и посещала художественную школу. Также около пяти лет серьезно занималась волейболом и собиралась посвятить себя спорту. Впервые снялась в кино еще будучи студенткой. Дебютной работой стала небольшая роль в драматическом сериале «Тарас Шевченко. Завещание», который вышел в 1992 году. В 1995 году вышло еще два проекта с участием актрисы: драма «Репортаж» и военно-историческая драма «Казненные рассветы». Наиболее известные фильмы Светланы Прус – телевизионный сериал «Сваты 3», многосерийная мелодрама «Весна в декабре» и комедия «Ржевский против Наполеона». Также играла в таких кинокартинах как «Святое семейство», «Трава под снегом», «Как закалялась сталь», «Любовь с испытательным сроком» и «Сувенир из Одессы».