Биография

Светлана Флейтес — российская актриса театра и кино, модель. Родилась в Санкт-Петербурге. Училась игре на фортепиано в музыкально-педагогическом училище в Санкт-Петербурге. Страсть к танцам привела Светлану к профессиональной карьере в этой сфере. Однако в 2013 году она решила сменить направление и начала заниматься актерским мастерством в СПбГАТИ. В 2020-м успешно завершила обучение в актерско-модельной школе PRECTIGE SUPREME. Принимала участие в спектаклях драматического учебного театра «На Моховой». Светлана Флейтес в течение своей карьеры сыграла в таких отечественных проектах, как «Тайны следствия», «Свои», «Китайский дворец. Наследие императрицы», «Великолепная пятерка». В 2022 году ее фильмография пополнилась ролью в сериале «Надвое».