Биография

Анастасия Егорова, более известная как телеведущая и актриса Стася Ровинская, родилась 7 сентября 1992 года. Девушка росла в интеллигентной семье актрисы Снежаны Егоровой и режиссера Семена Горова. Большую часть детства будущая телезвезда провела за кулисами театра и на съемочной площадке, поэтому не удивительно, что девочка сразу определилась с будущей профессией. В 2010 году Анастасия поступает в Киевский национальный университет им. Карпенко-Карого. Во время учебы успевает принять участие в проекте MTV Украина в роли ведущей «Open Space», неоднократно сотрудничала с Киевским драматическим театром на Левом берегу Днепра. Работала ведущей на украинском телеканале «Прямий». Первая роль Стаси Ровинской — персонаж в телесериале «День рождения Буржуя — 2» в 2001 году. После в ее кинокарьере был длительный перерыв в 10 лет. В 2011 году выходит фильм со Стасей Ровинской «Влюбленные». Наибольшую известность ей принесла роль Софи в проекте «Опер по вызову».