Биография

Станислав Фесюнов — актер кино, мастер дубляжа. Снялся во многих популярных советских фильмах. Большинство кинокартин — полнометражные фильмы в жанрах комедия, драма и мелодрама. Родился в Харькове в 1934 году. После выпуска из ВГИКа устроился актером в киностудию «Ленфильм». Также долгое время работал в Ленинградском театре киноактера. Впервые снялся в кино еще будучи студентом. На счету актера около 70-ти киноработ, однако многие роли Станислава Фесюнова являются эпизодическими. Работал с такими режиссерами как Михаил Ершов и Павел Кадочников. Одним из первых проектов в киносфере стала небольшая роль в драме «Человек с будущим», которая вышла на экраны в 1960 году. Затем последовали небольшие роли в картинах «Самые первые», «Завтрашние заботы», «Крепостная актриса» и «День счастья». Наиболее известные фильмы Станислава Фесюнова — «Зайчик», «Блокада: фильм 1», «Уходя – уходи» и «Снегурочка». Также участвовал в популярном сериале «Мастер и Маргарита», в котором сыграл небольшую роль швейцара магазина «Торгсин». В качестве актера дубляжа участвовал в кинокартинах «День сурка», «Тайна Бургундского двора», «Красная пустыня» и других.