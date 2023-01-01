Биография

Софа Цибирева — актриса кино и телевидения. Родилась 20 октября 1998 года. Много лет занималась художественной гимнастикой и принимала участие в различных соревнованиях, но жизнь свою решила связать с кино. Актерскому мастерству она обучалась в киностудии «Амедиа», а также на Высших курсах мастерства киноактера. Несмотря на смену фокуса, Цибирева до сих пор любит спорт: катается на сноуборде, занимается йогой и бодибилдингом. Софа Цибирева дебютировала на экранах в драме «Контейнер», где ей досталась небольшая роль. Среди других фильмов и сериалов с участием актрисы: «Закрытый уровень», «Библиотекарь», «Сто лет тому вперёд», «Универ. 13 лет спустя» и «Министерство Всего Хорошего».