Биография

Скотт Алан Смит — актер кино и телевидения, сценарист, продюсер. Родился 8 ноября 1961 года. Фильмография насчитывает более 90 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в фильмах «Мышиная охота», «Дежавю» и «Звездные врата». Актер начал свою кинокарьеру с телевизионных проектов. Дебютным фильмом Скотта Алана Смита стала многосерийная мелодрама «Молодые и дерзкие». В 1993 году он участвовал в съемках сериала «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена». Параллельно был задействован еще в нескольких телевизионных проектах, среди которых многосерийный детектив «Секретные материалы», семейная драма «Нас пятеро». В 1997 году сыграл небольшую роль в киноленте «Мышиная охота». Актер участвовал в таких успешных сериалах, как «Практика», «Месть без предела», «Бостонская школа», «C.S.I. Место преступления», «Клиент всегда мертв», «Красавцы», «Юристы Бостона», «Доктор Хаус», «Их перепутали в роддоме», «Большая маленькая ложь», и многих других. В 2006 году одну из ролей Скотт Алан Смит исполнил в фантастическом триллере «Дежавю». В 2018 году снялся в кинокартине «Власть». Партнерами по съемочной площадке стали Кристиан Бэйл, Эми Адамс и Стив Карелл.