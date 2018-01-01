Биография

Шорена Шония — актриса театра и кино. Родилась в Батуми 13 июня 1986 года. В детстве она мечтала научиться играть на гитаре, но родные убедили девочку, что той больше подойдет фортепиано. Повзрослев, она хотела стать сначала психологом, потом филологом и, наконец, актрисой. На пути к цели выучилась в Харьковской академии культуры. В разное время служила в камерном театре «Жуки», Донецком ТЮЗе и Театре русской драмы им. Леси Украинки. Параллельно она начала сниматься в кино. Шорена Шония появилась в десятках российских и украинских фильмов и сериалов, среди которых «Возвращение Мухтара 7», «Женский доктор», «Восток-Запад», «Центральная больница», «Подкидыши», «Спецы», «Доктор Ковальчук», «Капитанша», «Что делает твоя жена?», «Плата за спасение», «Любовь без памяти», «Акушерка», «Перевод не требуется», «Тайная любовь. Возвращение» и «В плену у прошлого».