Wink
Шарлотта Барбье-Краусс
Шарлотта Барбье-Краусс

Шарлотта Барбье-Краусс

Charlotte Barbier-Krauss

Дата рождения
1 января 1938 г. (не число лет)
Дата смерти
19 сентября 1938 г.

Фильмография