Биография

Сергей Воляновский – актер, родился 21 июля 1966 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийных фильмах «Военный госпиталь», «Как закалялся стайл», «Водилы» и др. Сергей Воляновский стал выпускником университета гражданской авиации, а затем получил второе высшее образование по специальности лингвистика. Свою кинокарьеру начал в 2006 году. Дебютным фильмом Сергея Воляновского стала телевизионная драма «Клиника». Затем актер участвовал в съемках популярных сериалов «Военный госпиталь», «Женский доктор», «Возвращение Мухтара 8». В 2013 году на экраны вышел ситком «Как закалялся стайл» с участием актера. В 2015 году актер снялся в многосерийном военном фильме «По законам военного времени». Роль бизнесмена сыграл в сериале «Ради любви я все смогу». Одну из главных ролей Сергей Воляновский исполнил в приключенческом сериале «Водилы». В том же году снялся в многосерийной комедии «Село на миллион» и полнометражной кинокартине «На краю бездны». В 2017 году участвовал в съемках многосерийной документальной детективной киноленты «История одного преступления». В 2019 году фильмография актера пополнилась несколькими проектами, среди которых сериалы «Солнечный ноябрь», «Ищу тебя».