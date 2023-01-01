Биография

Сергей Шелгунов — актер кино и театра. С 2005 года носит почетное звание заслуженного артиста России. Большинство проектов в сфере кино — телевизионные сериалы в жанрах драма, мелодрама и комедия. Родился в Ленинграде в 1953 году. Актерскому мастерству обучался в ЛГИТМиКе. Числился на курсе Л. Додиной и З. Корогодского. После окончания учебы устроился актером в ТЮЗ им. Брянцева в Санкт-Петербурге. Второе высшее образование получил в 1984 году в Педагогическом институте имени Герцена. На счету актера более 50 ролей в театральных постановках. В числе последних такие спектакли, как «Ундина», «Конек-горбунок» и «Маленький принц». Одним из первых кинопроектов Сергея Шелгунова стал мини-сериал «Конь белый», вышедший на экраны в 1993 году. После актера пригласили на съемки в телесериал «Агентство НЛС», который выпускался с 2000 по 2001 года. Наиболее известные и успешные фильмы Сергея Шелгунова — телевизионный сериал «Ментовские войны», драматический сериал «Тамбовская волчица» и комедийная короткометражка «Сизиф счастлив». Также играл в сериалах «Смерть Вазир-Мухтара», «Столыпин... Невыученные уроки» и «Три лани на алмазной тропе».