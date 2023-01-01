Биография

Сергей Николаев – актер кино. Удостоен звания «Отличник кинематографии». Почетный кинематографист России. Годы жизни: 1946 – 2016. В школьные годы занимался в театральном кружке. Был отобран в массовку фильма «Ход конем» 1961 года. Атмосфера съемок настолько понравилась юноше, что он устроился работать на киностудию им. Горького. До 1996 года занимал административную должность, время от времени снимался в кино. Роли Николаев исполнял небольшие, но настолько ярко, что получались маленькие шедевры. Забавный царевич в киносказке А. Роу «Варвара-краса, длинная коса» – единственная главная роль, сыгранная актером. В фильме Николаев предстает перед зрителем симпатичным и слабохарактерным эгоистом. Критики высоко оценили комедийное дарование непрофессионального актера, и его артистическая карьера продолжилась. В фильмах со сказочными сюжетами Николаев играет то пекаря, то приспешника Кощея, то стрельца, то снова царевича. Неподражаемые образы созданы актером в журнале «Ералаш». Эпизодические роли в фильмах 90-х и сериалах 2000-х помогли артисту реализовать свой талант. Всего Николаевым сыграно около 60 ролей в разножанровых картинах.