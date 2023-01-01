Биография

Сергей Никитин – актер, известный композитор, поэт, бард. Заслуженный деятель искусств России. Стал обладателем Пушкинской и Царскосельской художественных премий. Сергей Яковлевич родился в Москве. Его с детства привлекала музыка. В школьные годы мальчик самостоятельно изучил нотную грамоту и освоил игру на семиструнной, а затем и на шестиструнной гитаре. Однако после окончания средней школы решил поступать в МГУ, который окончил в 1968 г. и стал дипломированным физиком. Позже написал диссертацию и стал кандидатом физико-математических наук. Студентом он создавал музыку на произведения известных поэтов, а также организовал собственный квинтет. В кинематографе его знают, прежде всего, как композитора и исполнителя. Музыку к мультфильмам и фильмам Сергей Никитин писал часто. Его композиции можно услышать в картинах «Москва слезам не верит» и «Старый Новый год», в котором он еще и сыграл эпизодическую роль. В мультфильмах «Большой секрет для маленькой компании», «Волчья шкура» также звучат его произведения. В популярной ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!» музыкант выступил в роли дублера, озвучив пение главного героя Лукашина. Многие его песни звучали на радио, телевидении и в театрах.