Биография

Сергей Никифоров — российский оператор. Работал в известной студии «Киевнаучфильм», где ежегодно выпускалось более 400 проектов: фильмы, сериалы, мультфильмы, реклама. Карьеру оператора Сергей Никифоров начал в 1967 году: он принимал участие в создании популярного мультфильма «Колумб причаливает к берегу». Всего в его фильмографии восемь короткометражных мультфильмов. Это, помимо уже упомянутого, «Сказание про Игорев поход», «Одуванчик — толстые щеки», «Волшебные очки», «Катигорошек», «Мистерия-Буфф», «Осенняя рыбалка», «Музыкальные картинки».