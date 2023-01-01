Сергей Хрусталёв

Биография

Сергей Николаевич Хрусталев – российский актер родом из Москвы. День рождения: 20 августа 1973 г. У актера Сергея Хрусталева имеется два образования – первое он получил в Государственном училище циркового и эстрадного искусства. Второе – в Российской академии театрального искусства. В первом дипломе его специальность «артист эстрады», а во втором – «артист театра и кино». На протяжении 6 лет (до 2000 г.) проработал в Центральном академическом театре Российской армии. В 2000 г. получил приглашение на телеканал «Дарьял ТВ», где стал ведущим программы «Гранки-спорт». В 2002-2003 гг. являлся ведущим канала «ТВ-Центр», был задействован в программах «Мегалото» и «Деловая Москва». Впервые снялся в кино в 1993 г. и сразу в главной роли в мелодраме «Кумпарсита» Александра Полынникова. В 1996 г. на экран вышла следующая главная роль Сергея Хрусталева в мелодраме «Несут меня кони» Владимира Мотыля, номинировавшейся на Гран-при Большого конкурса «Кинотавра». Один из самых известных фильмов Сергея Хрусталева – драма «Ярик» (2007 г.) Андрея Щербинина, собравшая целую плеяду популярнейших актеров российского кино (Армен Джигарханян, Елена Ксенофонтова, Владимир Долинский и другие).