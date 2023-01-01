Биография

Сергей Карасевич – актер кино и телевидения, родился 23 июня 2001 года. Фильмография насчитывает более 15 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных кинолентах «Лондонград. Знай наших», «Метод», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Топтуны», «Мосгаз» и др. Актер начал свою кинокарьеру в 10-летнем возрасте. Дебютным фильмом Сергея Карасевича стал многосерийный детектив «Амазонки». Затем актер снялся в сериале «Закрытая школа». В 2012 году на экраны вышел многосерийный криминальный детектив «Мосгаз» с участием актера. Партнерами по съемочной площадке стали знаменитые артисты Андрей Смоляков, Марина Александрова, Максим Матвеев и др. В том же году актер снялся в детективном сериале «Топтуны». В 2013 году небольшую роль Сергей Карасевич исполнил в полнометражной комедии «Елки 3». В 2014 году был задействован в многосерийной драме «Чернобыль: Зона отчуждения». В 2015 году фильмография актера пополнилась еще несколькими проектами, среди которых многосерийная драма «Лондонград. Знай наших» с Никитой Ефремовым в главной роли, криминальный триллер «Метод» с Константином Хабенским.