Биография

Сергей Граб – актер, родился 25 января 1982 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Глухарь – 3», «След», «Москва. Три вокзала», «Челночницы» и др. Сергей Граб стал выпускником театрального училища в Днепропетровске. Участвовал в постановках театра «Практика». Свою кинокарьеру начал в 2007 году. Дебютным фильмом Сергея Граба стала криминальная драма «Учитель в законе». Затем участвовал в съемках популярного ситкома «Универ». В 2010 году был задействован в многосерийных детективах «Глухарь – 3», «След», «Москва. Три вокзала». Майора ВДВ сыграл в криминальной киноленте «Говорит полиция!». В 2011 году на экраны вышел многосерийный детектив «Товарищи полицейские» с участием актера. В 2012 году актер снялся в сериалах «Дельта», «Дикий», «Кухня», «Паутина». Небольшую роль Сергей Граб исполнил в полнометражной драме «Левиафан». Партнерами по съемочной площадке стали Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и др. Кинокартина номинировалась на «Оскар», премию Британской киноакадемии, была отмечена призами «Золотой Глобус» и «Золотой орел».