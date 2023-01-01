Биография

Сергей Голомазов — театральный режиссер и актер. Родился в Москве 3 апреля 1961 года. После школы был зачислен в технический институт. Параллельно с учебой ходил на режиссерские курсы. Спустя время выучился сначала в ГИТИСе, а следом — в РАТИ, где позже стал преподавать. В разные годы был худруком Рижского Русского театра им. Чехова, Театра на Малой Бронной и ТОМ Голомазова — театра, созданного его выпускниками. Его работы были удостоены десятков наград. На экране Сергей Голомазов дебютировал в 2019 году. Он исполнил главную роль в сериале «Хор».