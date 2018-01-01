Биография

Сергей Ефремов — российский актер театра и кино. Родился 1 мая 1994 года. Сразу после школы поступил в ВТУ имени Щепкина. Во время учебы сыграл в нескольких учебных спектаклях, среди которых «Гамлет», «Тысяча дней Анны Болейн», «Назначение». Сразу после выпуска попал в труппу Малого театра, где дебютировал в эпизодической роли одного из самых значительных спектаклей театра «Бедность не порок». Тогда же получил первую крупную работу — был утвержден на роль Принца в «Золушке». На данный момент играет в нескольких спектаклях театра, в том числе «Трамвай желание», «Маленькие трагедии», «Царь Борис», «Волки и овцы», «День на день не приходится», «Горе от ума», «Два клена». Параллельно со службой в театре Сергей Ефремов активно работает в кино. Он исполнил небольшие роли в сериалах «Мамочки», «Крылья», «Сельский детектив», «Берёзовая роща». В разнообразных проектах актеру помогают его навыки и увлечения: танцы, футбол, верховая езда, игра на саксофоне. Кроме того, вместе с актрисой Ириной Паутовой они запустили проект IRAUT, где создают картины и превращают обычные вещи в произведения искусства с помощью уникального дизайна.