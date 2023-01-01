Биография

Сергей Булин – актер театра и кино. Родился 25 августа 1984 года. Актер хорошо знаком российским и украинским зрителям, на сегодняшний день фильмография насчитывает порядка 50 работ. Учился Сергей в Киевском национальном университете культуры и искусств (мастер курса – Гусакова Н. Н.), который окончил в 2010 году. Служит в киевском театре «Золотые ворота» (под руководством Пацунова В. П.). Прославили Сергея Булина сериалы «Брат за брата», «Возвращение Мухтара – 6», «Ефросинья», «Возвращение Мухтара – 7», «Экстрасенсы-детективы», «Ласточкино гнездо», «Возвращение Мухтара – 8», «Женский доктор», «Женский доктор – 2», «Пес – 1», «По законам военного времени», «Женщина его мечты», «Сдается дом у моря», «Пес – 4», «Пес – 5», «Замкнутый круг», «Ангелы» и многие другие. Сергей Булин – актер, которому одинаково превосходно удаются как эпизодические, так и главные роли. Его внешность подкупает зрителя, располагает к себе, ему хочется верить. Сергей Булин – актер востребованный, на сегодняшний день занят в нескольких проектах. Стоит отметить, что большая часть сериалов, где задействован актер, является совместной работой России и Украины. О личной жизни Сергей не распространяется.