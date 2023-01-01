Биография

Сергей Надарович Болотаев – российский актер. Родился в Смоленске 28 марта 1973 г. Профессиональное образование актер Сергей Болотаев получил в училище им. Шукина. Практически сразу получил приглашение на съемки в эпизодах. В 2001 г. его пригласили в сериал «Тайный знак», а уже в 2002 г. – в сериал «Мужская работа 2». Уже в 2003 г. он играет роль второго плана («чеченский террорист») в боевике «Марш бросок». В дальнейшем актеру сопутствует успех: в год он принимает участие в среднем в 8-10 фильмах и сериалах, преимущественно криминального жанра, боевиках и драмах. Наиболее известные сериалы и фильмы Сергея Болотаева: приключенческий сериал «Операция «Цвет нации» (2004 г.), экранизация романа Бориса Акунина «Статский советник» (2005 г.), мелодраматический сериал «Я лечу» (2008 г.), криминальный боевик «Меч» (2009 г.), детектив «Метод Фрейда» (2012 г.), комедийный сериал «Кухня» (2012-2016 гг.). Амплуа актера – уверенные в себе, сильные во всех смыслах этого слова мужчины. Об этом свидетельствует выбор ролей Сергея Болотаева последних лет: бандит («Право на правду» 2012 г.), уголовный авторитет («Операция «Кукловод» 2013 г.), охранник бойцовского клуба («Мой любимый папа» 2014 г.).