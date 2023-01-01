Биография

Сергей Баринов — российский актер кино и театра. После окончания школы кинодеятель поступил в Театральный институт имени Щукина. Получив диплом, присоединился к труппе Владимирского академического театра драмы. С 2011 года служит в Таганрогском театре имени Чехова, участвует в постановках «Зойкина квартира», «Примадонны» и «Звездный час». В 2004 году Сергей Баринов дебютировал на экране, снявшись в эпизодической роли ленты «Тебе, не знавшему меня». Далее он был задействован в проектах «Эксперты», «Выхожу тебя искать» и «Хуторянин». В 2019 году Баринов пополнил фильмографию многосерийными лентами «Зеленый фургон», «Чужой ребенок» и полнометражной драмой «Одесса», а в 2020-м появился в сериалах «Чики» и «Черное море».