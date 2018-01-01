Биография

Сэнни Ван Хетерен – актриса международного кино и телесериалов, родилась 9 июня 1977 г. (Винзен, Германия). Также имеет небольшой опыт политической деятельности. Еще в раннем детстве будущая актриса большую часть своего времени посвящала просмотру любимых художественных фильмов. Не смотря на свою любовь к кино, она не планировала связывать свою жизнь с кино, но судьба распорядилась иначе. После окончания университета и первого непродолжительного опыта работы по специальности она поняла, что все-таки ее призвание – сцена. Свои первые роли Сэнни Ван Хетерен сыграла в начале 90-х. Актрису заметили, и новые предложения о съемках не заставили себя ждать. Со временем ей начали поступать предложения и от голливудских режиссеров. Опыт участия в американском кино позволил актрисе поработать на одной площадке с такими звездами, как Кейт Бекинсейл, Лиам Нисон и др. Среди самых популярных фильмов Сэнни Ван Хетерен можно выделить «Другой мир: Пробуждение», «Точка разрыва», «Избранный», «Неизвестный», «Холодная вода» и т. д. Также среди телезрителей известны и ее работы в телесериалах «СОКО Висмар», «Прокурор», «Штутгартское убийство» и многие другие.