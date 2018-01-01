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Сэмюэл Хопкинс Адамс
Сэмюэл Хопкинс Адамс

Сэмюэл Хопкинс Адамс

Samuel Hopkins Adams

Дата рождения
26 января 1871 г. (87 лет)
Дата смерти
15 ноября 1958 г.

Фильмография