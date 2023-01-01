Биография

Сэм Маршалл — актер. Известен по полнометражным кинокартинам в жанрах драма, мелодрама и комедия. Артист родился в Соединенных Штатах Америки. В силу небольшого возраста имеет на счету относительно немного кинопроектов. Кроме того, почти все роли Сэма Маршалла — это эпизодические персонажи. Активнее всего снимался в кино с 2002 по 2016 год. Часто играет в одних кинокартинах с Гектором Элизондо, Ларри Миллером, Барбарой Маршалл, Мэттью Уолкером и Лили Маршалл-Фрикер. Имеет несколько совместных проектов с режиссером Гэрри Маршаллом, который приходится актеру родным дедушкой. Также снимался в фильмах своего отца, режиссера Скотта Маршалла. Дебютным кинопроектом стала малоизвестная американская комедия Extra Credit, которая вышла на экраны в 2003 году. Второй картиной с участием актера стала семейная мелодрама «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» 2003 года. Наиболее известные фильмы Сэма Маршалла — комедийная мелодрама «Блондинка с амбициями» 2007 года и мелодрама «Несносные леди» 2016 года. В обеих кинолентах актер сыграл небольшие эпизодические роли. Также снимался в кинокартинах «Крутая Джорджия» 2007 года и «День Святого Валентина» 2010 года.