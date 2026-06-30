Биография

Саид-Магомед Хасаев — актер театра и кино. Родился в Грозном 29 ноября 1993 года. После школы будущий актер поступил во ВГИК, где обучался на курсе Валерия Фокина, и получил диплом в 2015 году. После двух лет жизни в Израиле вернулся в Москву, где играл на сцене драматического Театра наций. Свою первую роль Саид-Магомед Хасаев получил в приключенческом фэнтези «Темный мир: Равновесие» 2013 года. Другие известные ленты с участием Хасаева: драмы «Кино про Алексеева» и «Ника», а также фэнтези-детектив «Библиотекарь», представленный в линейке more originals.