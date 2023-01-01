Биография

Садри Алышык — турецкий актер театра и кино, один из лучших комиков Турции. Алышык родился в Стамбуле 5 апреля 1925 года. Ещё будучи ребенком, заинтересовался театральным искусством, а во время учебы в школе уже играл в пьесах. Учился в стамбульском лицее для мальчиков, затем изучал рисование в Академии изящных искусств. Одновременно с этим играл в театрах. В 1946 году Садри Алышык дебютировал в кино. Он сыграл роль второго плана в фильме Фарука Кенча «Невинный». Затем играл в исторических фильмах. Свою первую главную роль исполнил в историческом фильме «Город, спасший себя» о борьбе жителей Кахраманмараша против французских оккупантов во время войны за независимость. В 1964 году Алышык сыграл туриста Омера — одну из своих знаковых ролей. Этот образ стал популярным у зрителей и запустил целую серию фильмов, а также вдохновил комедианта Джема Йылмаза на создание образа Атифа. В этот период Алышык играл в основном комедийные роли, а его персонажи были схожи с туристом Омером. В начале 1980-х годов снялся в нескольких телесериалах. Самым успешным из них оказался «Высокий полёт орла». Последним фильмом Алышыка была вышедшая в 1994 году картина «Корзина крабов», за которую он получил премию «Золотой апельсин». В честь Садри Алышыка названы частный театр и культурный центр.