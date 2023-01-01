Биография

Руслан Копылов — российский актер театра и кино. Родился в Санкт-Петербурге 24 августа 1994 года. Артист с детства тяготел к театру, и уже с семи лет он начал активно участвовать в школьных постановках и играть в КВН. Переехав в Краснодар, поступил в институт культуры, где обучался у Александра Каткова. Получив диплом, ушел в армию, а по возвращении начал служить в краснодарских театрах. На экране Руслан Копылов дебютировал в 2014 году, получив маленькую роль в ленте «Береговая охрана 2». Позже он появился в эпизоде картины «Ищейка», а в 2020-м сыграл роль Левы в многосерийной драме «Чики». Также в его фильмографии можно найти короткометражную картину «Между нами говоря».