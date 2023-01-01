Биография

Роза Шмуклер — российская актриса. Родилась в Санкт-Петербурге 29 апреля 1986 года. В 2007 году артистка окончила актерский факультет СПбГАТИ и в это же время стала членом стажерской группы при своей мастерской. Она играла в постановках «Сказка Арденнского леса», «Алиса в Зазеркалье» и «Улисс». За последнюю она получила премию «Хрустальная Турандот». Кинодебют Розы Шмуклер состоялся в 2009 году в фильме «Я» режиссера Игоря Волошина. После этого она получила эпизодические роли в мини-сериале «Кукушечка» и в полнометражной ленте «Елки 1914». Также в ее фильмографии можно найти комедийную мелодраму «Филатов» 2019 года и сериал «Ваша честь».