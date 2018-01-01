Биография

Роман Ясиновский – актер, родился 1 августа 1982 года. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли многосерийные фильмы «Брат за брата 3», «Узнай меня, если сможешь», «Ментовские войны. Одесса» и др. Дебютным фильмом Романа Ясиновского стал многосерийный боевик «Белые волки-2», в котором актер сыграл роль киллера. В 2014 году участвовал в съемках многосерийной криминальной драмы «Брат за брата 3». Партнерами по съемочной площадке стали Ярослав Бойко, Егор Клейменов, Владимир Стеклов. В том же году фильмография актера пополнилась еще несколькими сериалами, среди которых приключенческая комедия «Ограбление по-женски», детективная мелодрама «Так далеко, так близко». В 2015 году на экраны вышла многосерийная историческая кинокартина «По законам военного времени» с участием актера. Главные роли в сериале исполнили Екатерина Климова и Евгений Воловенко. В 2016 году актер снялся в многосерийном детективе «Майор и магия». Одну из ролей Роман Ясиновский сыграл в сериале «Ментовские войны. Одесса». В 2018 году участвовал в съемках нескольких телевизионных детективов «Сувенир из Одессы», «Опер по вызову» и др.