Биография

Роман Селецкий – актер. Родился в 1980 году. Родом из российской глубинки. Учась в школе, не пропустил ни одного утренника, выступал везде, где требовались самодеятельные артисты. В 2007-м закончил Владимирский колледж культуры и искусства, стал режиссером эстрадных постановок. На актерский факультет ВГИКа поступил в 2009-м. Получив в 2013-м диплом с отличием, вошел в труппу Музыкального театра Владимира Назарова. В театре «Миллениум» играл в спектакле «Ханума» по пьесе А. Цагарели. В последние годы работает на телевидении, выступая в юмористических шоу. Поет в группе «Ретроаккорд». Сниматься в кино начал в 2010 году. Первая роль Селецкого сыграна в короткометражке «Беспокойный гость». Активно снимается в сериалах. За десять лет сыграл 35 эпизодических ролей в многосерийных фильмах. Наибольший зрительский отклик вызвала роль налоговика в первом сезоне комедии «Ивановы-Ивановы». Забавным оказался и персонаж Селецкого в фильме «Старушки в бегах». Серьезен и ответственен лейтенант полиции Пирогов, сыгранный артистом в драматическом боевике 2018 года «Возмездие». На будущий год назначен выход драмы «Золото Лагина», в которой играет актер.