Биография

Роман Иванович Лукьянов – украинский и российский актер. Родился в городе Днепр на Украине 11 апреля 1977 г. Актерское образование Роман Лукьянов получил в Киевском национальном университете культуры и искусств. Его руководителем стала Н. Н. Гусакова. В последующие годы артист является постоянным членом труппы театра «Золотые ворота». В кино актер Роман Лукьянов начал сниматься в 2007 г., первое приглашение поступило от украинского филиала кинокомпании «АМЕДИА» – в мелодраматический сериал «Бывшая». В портфолио артиста более 40 фильмов и сериалов преимущественного детективного и мелодраматического жанров. Среди них преобладают небольшие по хронометражу эпизоды и роли второго плана. Среди большого разнообразия характерных ролей Романа Лукьянова можно встретить людей всевозможных специальностей и характеров: водителей, охранников, наркоманов, следователей, репортеров и другие образы. Наиболее популярными в показах стали сериалы Романа Лукьянова: военная драма «1942» (2010 г.) Валерия Шалыга, историческая реконструкция «Страсти по Чапаю» (2012 г.) Сергея Щербина, криминальная драма «Спецотряд «Шторм» (2013 г.) Валерия Ибрагимова.