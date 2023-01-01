Биография

Роджер Эванс – актер театра и кино. Родился в Великобритании (Бридженд, Южный Уэльс). Роджер Эванс провел детство в британской деревне Тонайрефейл, получил образование в Гилдхоллской школе музыки и театра (Лондон). Помимо работы в кино и сериалах, Роджер Эванс является театральным актером, работал в лондонском театре Ройал-корт, был исполнителем главных ролей в постановках театральных компаний The Royal Court, The Donmar Warehouse и Shakespeare's Globe. Одна из постановок с его участием была номинирована на Премию Лоренса Оливье в номинации «Лучшая новая драма». Начиная с 1984 года Роджер Эванс снялся в более 40 фильмах и сериалах в жанрах комедия, драма и детектив. Актер наиболее известен тем, что исполнил одну из главных ролей в киноверсии успешного комедийного интернет-проекта «Свенгали», а также одну из главных ролей в снискавшем премию BAFTA Cymru «Немного Тома Джонса». Другие картины, в которых снимался Роджер Эванс, – фильмы «Искупление», «Тарзан. Легенда», «В отрыв», сериалы «Демоны Да Винчи», «Корона», «Злоключения за границей», «Отец Браун», «Чисто английские убийства» и сериал со схожим названием «Чисто английское убийство».