Биография

Рики Мьюз – актер американского кино и телесериалов. Также известен своими работами в области дублирования иностранных фильмов. Фильмы с участием актера становились номинантами, а также лауреатами многочисленных престижных наград в области кинематографии. Еще в детстве родители будущего киноактера отмечали его увлечение кинематографом, но на тот момент никто не мог и предположить, что роли Рики Мьюза принесут ему бешеную популярность и признание среди американских, а также международных критиков. Свою кинокарьеру актер начал в сознательном возрасте. За время работы ему посчастливилось поработать на одной съемочной площадке с такими известными актерами, как Сьюзен Сарандон, Дженифер Энистон, Вигго Мортенсен, Джулиана Хаф и многими другими. Фильмы Рики Мьюза всегда отличались интересными сюжетами, а также хорошим актерским составом. Среди наиболее заметных работ можно выделить художественные фильмы «Фальшивая свадьба», «Самый пьяный округ в мире», «Машина Джейн Мэнсфилд», «Крученый мяч», «Тайна дома с часами», «Новогодний корпоратив» и, конечно, биографическую киноленту «Зеленая книга», которая в 2019 году принесла своим создателям «Оскар».