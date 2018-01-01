Wink
Рамон Менендес Пидаль
Ramón Menéndez Pidal

Дата рождения
13 марта 1869 г. (99 лет)
Дата смерти
14 ноября 1968 г.

Фильмография