Биография

Питер Конбой – актер американского полнометражного кино и телесериалов, родился 22 февраля 1962 г. (Нью-Йорк, США). Также получил широкую известность благодаря своим театральным работам. После окончания средней школы, будущий актер поступил в колледж. Во время обучения он часто принимал участие в студенческих театральных постановках, что и оказало решающую роль при выборе профессии. После окончания учебы долго работал в местных театрах, пока не решился поучаствовать в кинопробах. Попытка увенчалась успехом, и будущий деятель киноискусств начал свой актерский путь. Первые роли Питер Конбой сыграл в начале 2000-х, это были герои комедийных и мелодраматических сериалов, затем последовали более заметные работы в полнометражном кино. Фильмы с Питером Конбоем всегда отличались интересными сюжетными поворотами, а также большим количеством приглашенных голливудских звезд. Самые известные фильмы актера включают в себя «И пришла любовь», «Гравитация», «Далеко отсюда», «Пингвины мистера Поппера», «1408» и т. д. Также актер сыграл множество ролей в таких т/с, как «Закон и порядок», «Дурнушка», «Общественная мораль», «Кентерберийский закон» и многих других.