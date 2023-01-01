Павел Тупиков

Биография

Павел Сергеевич Тупиков – украинский актер, эстрадный режиссер, ведущий. Родился в Киеве 7 июля 1988 г. Известный украинский ведущий и шоумен обучался в знаменитой Киевской муниципальной академии эстрадно-циркового искусства имени Л. И. Утесова. В дипломе указано, что его специальность – «актер эстрады и кино», а руководитель – Д. В. Бабаева. Следом за академией он получил второе образование режиссера эстрады в Киевском национальном университете культуры и искусств. С 2013 по 2014 гг. состоял в труппе Московского независимого театра антрепризы. О личной жизни актера Павла Тупикова известно лишь то, что он женат, воспитывает сына. К 2020 году сериалы и фильмы Павла Тупикова входят в длинный перечень из более 40 работ. Это проекты на российском и украинском телевидении, кинокартины и регулярные выступления на сцене в качестве ведущего. Сегодня он является владельцем собственной компании, специализирующейся на организации и проведении мероприятий различного уровня. Зрителю запомнились роли Павла Тупикова: мелодраматический украинский сериал «Весна в декабре» (2011 г.), семейный мюзикл «Трубач» (2014 г.), украинский сериал «Слуга народа» (2015-2017 гг.), комедийный сериал «СуперКопы» (2016 г.). В 2020 г. Павел снимается в главной роли в детективно-мелодраматическом сериале «Исчезающие следы».