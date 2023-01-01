Осман Ф. Седен

Биография

Осман Седен — турецкий режиссёр, продюсер и сценарист. Родился в Стамбуле 22 марта 1924 года в семье Кемаля Седена — создателя первой частной кинокомпании Турции, в которой работал один из первых режиссёров Турецкой республики Мухсин Эртугрул. Во время изучения права в Стамбульском университете Осман работал в кинокомпании отца, переводя сценарии на турецкий язык. В 1951 году дебютировал как сценарист фильма «Кровь Стамбула» об оккупации города в Первой мировой войне. Седен спродюсировал фильм Лютфи Акада «Во имя закона», а уже в 1955 году стал режиссером, сняв социальную драму «Кровавая цена». В 1966 году Седен написал сценарий для фильма «Королёк — птичка певчая», основанного на одноимённом произведении Решата Нури Гюнтекина. Помимо этого, Седен снял снял несколько фильмов на религиозную тематику, например, биографические фильмы о Рабии аль-Адавии и Умаре ибн аль-Хаттабе. Осман Седен снял и спродюсировал около 300 фильмов и сериалов, а также написал сценарии к более 200 фильмам.