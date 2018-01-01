Биография

Оскар Гейл – актер кино и телевидения. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Известность актеру принесли роли в фильмах «Игра на понижение» (2015), «Побеждая время» (2013) и многосерийной киноленте «Константин» (2014) и др. Актер начал свою кинокарьеру в 2010 году. Дебютным фильмом Оскара Гейла стала многосерийная комедия «Мемфис Бит». Затем актер снялся в сериале «Короли побега». В 2012 году участвовал в съемках многосерийной криминальной комедии «Общее дело». В 2013 году на экраны вышел сериал «Побеждая время» с участием актера. В 2014 году он снялся в полнометражной комедии «Мачо и ботан». Партнерами по съемочной площадке стали Джона Хилл, Ченнинг Татум, Петер Стормаре и др. В том же году актер был задействован в сериале «Константин». В 2015 году небольшую роль Оскар Гейл исполнил в кинокартине «Игра на понижение». В главных ролях снялись Кристиан Бэйл, Стив Карелл, Райан Гослинг, Брэд Питт. В том же году актер участвовал в съемках комедии «Красотки в бегах». В 2016 году на экраны вышел сериал «Проповедник» с участием актера. В 2019 году он снялся в криминальном боевике «Черное и синее».