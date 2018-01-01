Биография

Ольга Зорина — российский продюсер и продюсер в области постпродакшена, специализирующийся на производстве фильмов и рекламных проектов. Свою карьеру в индустрии Ольга Зорина начала с линейного продюсирования, постепенно перенаправив свои усилия на постпродакшен и став одним из ведущих экспертов в этой области. В ее профессиональный путь входит успешное управление сложными процессами создания визуальных эффектов в студии CARBONCORE VFX Studio, известной своими инновациями в российском кинематографе.Заняла позицию постпродакшн-продюсера в работах Кирилла Серебренникова, таких как «Ученик» и «Лето», которые были представлены на Каннском кинофестивале и получили международное признание. Также продюсировала картины «Осколки» и «Мифы». Помимо работы в кино, она активно занимается продюсированием рекламных кампаний для таких известных брендов, как Hyundai, Yota, Google и Peugeot, а также развивает проекты для российских компаний, включая Альфа-Банк.