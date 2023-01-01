Биография

Ольга Щелокова — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации. Родилась в Алтайском крае 21 мая 1950 года. После окончания школы поступила на художественно-хореографическое отделение педагогического вуза в Бийске. Получив один диплом, сразу отправилась за вторым в Свердловского театральное училище, которое окончила в 1975 году. Играла в театрах Ростова-на-Дону, Кирова и Омска. В 2018 году Ольга Щелокова дебютировала на экране в мини-сериале «Соседи», а затем появилась в детективном триллере «Юристы». В 2020-м она снялась в многосерийных лентах «Чики» и «Капкан для монстра». Также в творческой биографии актрисы можно найти проекты «Криминальный доктор», «Кузница счастья» и «На страже пляжа».