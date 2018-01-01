Биография

Ольга Новосад – актриса. Родилась в 1990 году. С детства росла музыкальной и спортивной, училась пению и акробатике. Родители помогли одаренной девочке развить талант. Актерской профессией овладевала в Ярославле. Окончила театральный институт в 2012-м. Будучи студенткой, снималась в сериалах. Первые роли Ольги Новосад не всегда попадали в титры. Но зрителю девушка с красивым лицом и выразительным взглядом понравилась. В сериале «Универ» она играет симпатичную студентку Наташу. Заметную роль исполняет она и в сериале «Кухня», завоевавшем премию продюсерской ассоциации. Роль Ольги Новосад в фильме «Выжить после» сложна уже тем, что актрисе приходится создавать образ существа фантастического – на первый взгляд милой, издалека даже привлекательной, но на деле чудовищно опасной особы. Умение актрисы раскрываться в изображении проблемных персонажей заметили режиссеры. Ее стали приглашать в остросюжетные детективы и триллеры, такие как «Детективы Анны Малышевой», «Морозова», «Анатомия убийства». Популярность актрисы у зрителей немедленно увеличилась. Яркую роль артистка сыграла в исторической мелодраме 2018 года «Вольная грамота».