Биография

Ольга Нестерова — российский продюсер и сценарист. Родилась в Москве 26 сентября 1969 года. Ольга — выпускница исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Позже она окончила ВГИК и начала работать в кинопродюсировании, занялась написанием сценариев. Затем Нестерова получила образование в Высшей школе кино и телевидения «Останкино». Ольга Нестерова продюсировала картины «Андерсен. Жизнь без любви», «Вокзалы России: Связь времен», «С днем рождения, танго», «Покровители любви». Для трех последних фильмов Ольга также написала сценарии.