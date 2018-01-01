Биография

Российская актриса Ольга Милоянина родилась весной 1981 года. Играет в кино и театре. Еще в возрасте 6 лет она поняла, что хочет стать актрисой, после того, как случайно попала на спектакль в детский Дом творчества. С тех пор актриса уверенно идет в большое кино. Как она сама говорит о профессии актрисы: «Как лучшие подруги, мы ссорились, обижались друг на дружку, но были вместе. Потому что это любовь». После школы Ольга пошла на юридический факультет, но бросила его через год, чтобы в 2000 году поступить в ГИТИС на актерский факультет. Начала карьеру актрисы с участия в спектакле Загуменова «Случай в Ялте». Роли Ольги Милояниной встречаются чаще в комедийных и драматичных сериалах, знаменитых на российском ТВ. Сниматься в фильмах Ольга Милоянина начала с маленьких ролей, в сериале «Кулагин и партнеры» и в фильме «Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе». Еще в 2005 году артистка снялась в серии телешоу «Моя прекрасная няня», а с 2006 по 2007 снималась в сериале «Кто в доме хозяин?». С 2009 года играет подругу главной героини в «Воронины». Но и большое кино актриса не забросила, сыграв в фильме 2010 года «Женские мечты о дальних странах» (роль Ольги Пружининой) и в фильме «Такая обычная жизнь».