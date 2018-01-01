Биография

Ольга Ларина – актриса театра и кино, родилась в 1985 году. Фильмография насчитывает более 25 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в многосерийных кинолентах «СуперКопы», «Проводница». В 2007 году стала выпускницей театрального университета в Киеве (курс Н. Н. Рушковского) и после окончания вуза была приглашена в театр на Печерске. Затем получила дополнительное образование по специальности в Москве в театральной школе СТД. Первым фильмом Ольги Лариной стал многосерийный детектив «Косвенные улики». Актриса исполнила небольшую роль. Партнерами по съемочной площадке стали С. Маковецкий, С. Чонишвили, С. Никоненко и др. Актриса участвовала в съемках популярных сериалов «Вера. Надежда. Любовь», «Возвращение Мухтара», «Женский доктор», «Счастливый билет», «Мотыльки». В сериале «Последний янычар» (2014) актрисе достается роль Эммы. Одну из главных ролей Ольга Ларина исполнила в многосерийной комедии «СуперКопы». Актриса также была задействована в основном составе сериала «Проводница». В 2018 году на экраны вышли сразу несколько кинолент с участием актрисы «Жена с того света», «Наследница поневоле», «Прислуга» и др.