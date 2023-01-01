Биография

Ольга Котляренко — российско-украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Крымской республики. Родилась 18 апреля 1974 года. Получив образование, Котляренко начала служить в музыкальном драматическом театре в Симферополе. Артистка участвовала в постановках «За двумя зайцами», «Брехня» и «Курортный роман». Кинодебют Ольги Котляренко состоялся в 2002 году в мелодраме «Брак по расчету». После большого перерыва актриса снялась в четвертом сезоне комедийной ленты «Сваты», а затем получила эпизодическую роль в картине «Серафима прекрасная». В творческой биографии Котляренко также можно найти судебную драму «Ваша честь», комедию «Жена олигарха» 2021 года, мини-сериал «Ищу жену с ребенком» и детектив «Научи меня жить».