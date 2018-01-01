Биография

Ольга Князева — российский сценарист, режиссер и продюсер. Работать в сфере кино Ольга начала в середине нулевых. Она разрабатывает сценарии для многосерийных и полнометражных картин, а также режиссирует телепередачи. Как сценарист Ольга Князева дебютировала в 2007 году, работая над проектом «Колобков. Настоящий полковник!». Еще через год она выступила сценаристом телесериала «Смальков. Двойной шантаж». В 2011 году она писала сценарий для многосерийной картины «Дело Крапивиных». Параллельно она выступила креативным продюсером первого сезона сериала «Метод Лавровой». Через год Ольга продюсировала уже второй его сезон. Также она работала над сценарием фильма «Если бы да кабы» 2012 года. Позднее исполняла обязанности режиссера в телепроекте «От пацанки до барышни» 2016 года.