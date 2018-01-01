Биография

Ольга Ильина — актриса. С 1998 года Народная артистка Украины. Родилась в Киеве 10 июля 1937 года. В 50-х годах окончила Киевский национальный университете театра, кино и телевидения и пришла на работу в Черновицкий музыкально-драматический театр, на сцене которого в течение жизни сыграла более ста ролей. Также некоторое время сотрудничала с Театром киноактера и работала на киностудии «Молдова-фильм». Кинодебют Ольги Ильиной состоялся в телевизионной версии спектакля «Дума про любовь» режиссера Мирослава Джинджиристого. В 1977 году появилась в эпизоде картины «Когда рядом мужчина». Сыграла яркую роль в киноленте «Корень жизни», где ее коллегами по площадке стали Владимир Ивашов, Клара Лучко, Светлана Тома и другие известные советские актеры. В 1999 году снялась в небольшой роли в совместном проекте Украины и ФРГ «Певица Жозефина и мышиный народ».