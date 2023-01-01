Биография

Олег Васильевич Шеремет-Доска – российский актер, режиссер. День рождения: 12.10.1961 г. Первое профессиональное образование актер Олег Шеремет получил в Щукинском училище, успешно окончив в 1985 г. актерское отделение. Позднее, в 1995 г. он еще раз стал выпускником того же самого учебного заведения, но уже выбрав для этого режиссерский факультет. В 2005 г. под руководством В. Н. Наумова получил диплом Высших курсов сценаристов и режиссеров. Несколько лет работал в разных театрах, а с 1993 г. снимается в кино и сериалах. Первая роль Олега Шеремета – главная в украинском сериале «Западня» (1993 г.) режиссера Олега Бийма. После этого несколько лет кроме работ в театре у актера съемок не было. В 2000 г. его приглашают в боевик Александра Замятина «Капитан Правда», а в дальнейшем с каждым годом популярность артиста только растет. К 2020 г. в портфолио артиста более 40 ролей в детективных и комедийных сериалах, а также две режиссерские работы: драма «Врачебная тайна» (2006 г.) и мелодрама «Сила притяжения» (2008 г.). Наиболее известные фильмы Олега Шеремета: комедия «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» (2004-2007 гг.) Дмитрия Фикса, боевик «Офицеры» (2006 г.) Мурада Алиева, фантастический блокбастер «Обитаемый остров» (2008 г.) Федора Бондарчука.