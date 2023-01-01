Биография

Олег Владимирович Казанин – российский актер. День рождения: 6 апреля 1962 г. Еще до того, как стать актером, Олег Казанин окончил школу и отслужил в армии в Туркменистане. Затем поступил в Щепкинское училище, которое окончил под руководством В. Н. Шиловского. Параллельно успешно отучился в столичной Школе-студии при театре «Арлекин» Сергея Мелконяна на улице Дербеневской. В настоящее время является одним из старейших членов труппы этого театра. О семейном положении и других подробностях личной жизни в интервью артист предпочитает умалчивать, но на страницах социальных сетей сообщает, что холост. При постоянной занятости в театральных постановках времени на съемки в кино остается совсем немного. Это главная причина, по которой к 2020 году на счету актера всего 8 ролей в кинофильмах и сериалах. Первый и по-настоящему громкий сериал Олега Казанина – «Шукшинские рассказы» (2002 г.) Аркадия Сиренко, собравший на экране всех именитых кинозвезд того времени. В этом и последующих фильмах актер фигурирует только в эпизодах. Наиболее запомнились зрителям роли Олега Казанина в комедийной мелодраме «Сваха» (2007 г.), где он сыграл следователя, а также санинспектор в комедии «Так не бывает» (2015 г.) Натальи Хлопецкой.