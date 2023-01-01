Биография

Олег Евтеев — российский актер театра и кино. Родился в Ярославле 8 января 1984 года. Получив аттестат, поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. В течение десяти лет сотрудничал с Ногинским государственным драматическим театром, а в 2017 году присоединился к труппе Театра новых пьес. Работает в Московском театре на Таганке, где задействован в постановках «Бег», «Мастер и Маргарита», «Миллионерша», «Дон Кихот», «Царевна-лягушка». Сегодня фильмография Олега Евтеева насчитывает более 75 работ, среди которых комедия «Поехавшая», «Невидимки», сериалы «Братья», «Гранд», «Карпов», «Закрытая школа», «Триггер», «Эпидемия».